Os grupos radicais que estarão no Sete de Setembro de Bolsonaro em SP

Um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro (PL) convocar seus apoiadores para irem às ruas no Sete de Setembro, sob pretexto de “defesa da liberdade” e “pela última vez”, os primeiros grupos que pretendem ocupar a Avenida Paulista, em São Paulo, começaram a aparecer. Na segunda-feira, 26, sete agrupamentos de direita manifestaram à Polícia Militar interesse em participar dos atos em favor do presidente.

Veja abaixo:

Damas de Aço;

Voluntários da Pátria;

Aliança da Direita do Brasil;

Movimento Avança Brasil;

Patriotas do Brasil;

Movimento Conservador Ordem e Progresso;

Federação Nacional de Entidades de Praças Militares Estaduais do Brasil.

Em nota, a Polícia Militar afirma que “os citados grupos protocolam suas notificações nesta seção operacional, no intuito de se manifestarem em diversos pontos da av. Paulista, com variações de pautas, entre estas, deus, pátria e família”. Ainda segundo a PM, as solicitações “já foram aceitas e serão analisadas amiúde, pois em caso de antagonismo ou empate de protocolos, serão decididas em reunião preparatória, com todos os movimentos presentes, conforme estabelecido no decreto estadual 64.074/19″.

Reportagem de VEJA desta semana mostra como a atitude do presidente mobilizou o bolsonarismo nas redes sociais e provocou a reação das autoridades e da sociedade civil, preocupadas com o caráter golpista, de ruptura com as instituições, que as convocações vêm ganhando.