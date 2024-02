Os dez países onde os brasileiros mais gastaram em 2023, segundo o BC

Em 2023, os gastos de brasileiros no exterior somaram 14,53 bilhões de dólares, segundo informações divulgadas na última segunda-feira, 5, pelo Banco Central do Brasil (BCB). O valor corresponde à maior cifra dos últimos quatro anos – em 2019, antes da pandemia da Covid-19, o total chegou a 17,6 bilhões de dólares.

As estatísticas referem-se apenas às despesas feitas diretamente durante as viagens. Considerando também as importações de serviços – incluindo bens de consumo, serviços digitais, programas culturais e recreativos e seguros -, o montante que os brasileiros gastaram em outros países chega a mais de 40 bilhões de dólares, o equivalente a quase 200 bilhões de reais.

Nesta categoria, que leva em conta os gastos de todas as transações entre pessoas que moram no Brasil e estrangeiros, o principal destino do dinheiro brasileiro são os Estados Unidos, com 15,04 bilhões de dólares (74 milhões de reais) em pagamentos. Para comparação, o total de despesas com bens e serviços norte-americanos equivale à soma dos 25 países diretamente abaixo no ranking.

Em seguida na lista vêm Países Baixos, onde os brasileiros gastaram quase 3 bilhões de dólares, Alemanha (1,23 bilhão), Reino Unido e França (1 bilhão cada). A soma de despesas nas principais economias europeias – incluindo também países como Espanha, Suíça, Dinamarca e Noruega – chega a pouco mais de 11 bilhões de dólares em 2023. Já na América Latina, o Chile é o principal mercado de serviços para os brasileiros, onde foram gastos 870 milhões de dólares no ano passado.

Transferências pessoais

Os dados do BC indicam, também, os países para onde houve mais transferência direta entre contas de pessoas físicas nacionais e estrangeiras. Neste ranking, a liderança também é dos Estados Unidos, totalizando 487 milhões de dólares em remessas de dinheiro vindas do Brasil; na sequência estão Portugal (369 milhões), Reino Unido (147 milhões) e Canadá (135 milhões). Entre os países vizinhos, o primeiro da lista em transferências recebidas de brasileiros é a Bolívia, com 79 milhões de dólares.

Confira, abaixo, o ranking dos dez países onde os brasileiros mais gastaram em 2023:

Estados Unidos: 15,044 bilhões de dólares

Países Baixos: 2,986 bilhões

Alemanha: 1,233 bilhão

Reino Unido: 1,039 bilhão

França: 1,0 bilhão

Irlanda: 891 milhões

Luxemburgo: 871 milhões

Chile: 870 milhões

Espanha: 791 milhões

Suíça: 682 milhões