O tiro no pé no plano de segurança de Tarcísio para São Paulo

O plano de governo do candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos), apresentado à Justiça Eleitoral nesta semana, traz uma série de medidas, em várias áreas, que ele pretende implantar em caso de vitória em São Paulo. No segmento da segurança, o que chamou a atenção foi uma frase que teve o efeito oposto ao que o ex-ministro do presidente Jair Bolsonaro (PL) pretendia alcançar. “São Paulo se transformou na principal plataforma de lançamento de cocaína para a Europa, África e Ásia, a partir de seus portos e aeroportos”, diz o documento. Detalhe: portos e aeroportos são de responsabilidade da União e têm na Receita e na Polícia federais seus principais braços de fiscalização.

Apesar do tiro no pé na tentativa de criticar o governo de São Paulo por um problema da alçada do governo federal, a informação do plano de Tarcísio encontra respaldo na ONU. Um relatório global do Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime (UNODC), divulgado no início de julho, coloca o Porto de Santos em uma lista de quatro locais em todo o planeta que se destacam pelo comércio marítimo de cocaína, juntamente com Buenaventura e Cartagena, na Colômbia, e Guayaquil, no Equador.

