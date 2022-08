Por que Tarcísio comemora a concessão do aeroporto de Congonhas

O candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), comemorou como se fosse um gol de seu time a concessão do Aeroporto de Congonhas (SP) para a iniciativa privada. Ex-ministro de Infraestrutura de Jair Bolsonaro (PL), o candidato pretende utilizar a concessão para turbinar sua campanha eleitoral, já que a pasta que ele comandava foi responsável pela concessão de 48 terminais durante os quase quatro anos do governo de Bolsonaro.

Segundo colocado nas pesquisas eleitorais, seguido de perto pelo atual governador Rodrigo Garcia (PSDB), Tarcísio têm na agenda de obras e concessões do Ministério da Infraestrutura seu grande trunfo de campanha. Em abril do ano passado, quando o governo passou 22 aeroportos para a iniciativa privada por 3,3 bilhões de reais, o ministro virou meme porque quebrou o martelo da B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, durante a cerimônia de arremate.

“Dia histórico para SP! Aeroporto de Congonhas passa a ser administrado por uma das maiores empresas de infra do mundo. R$ 3,5 bi em investimentos, 45 mil empregos gerados e um bom recado aos pessimistas: deu certo!”, escreveu o ex-ministro em suas redes sociais. Foi Tarcísio quem apelidou o terminal de Congonhas como a ‘joia da coroa’ no programa de leilões, junto com o Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O plano inicial, aliás, era conceder os dois terminais neste lote, porém o aeroporto carioca foi retirado do certame e deve ir à leilão apenas em 2023, junto com o Galeão, também no Rio, que passará por relicitação.

O terminal de Congonhas foi arrematado por 2,45 bilhões de reais junto com outros 10 outros aeroportos. O grupo espanhol Aena vai administrar o local por 30 anos e, entre as obras de melhoria, deve aumentar as áreas de check-in e esteiras. Congonhas é o segundo terminal mais movimentado do país, perdendo apenas para o Aeroporto Internacional de Guarulhos.