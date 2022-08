O recorde negativo de Bolsonaro no início da campanha eleitoral

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Tulio Kruse, Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Além de mostrar que o favoritismo de Lula continua firme a menos de dois meses do pleito, a última pesquisa Ipec, divulgada nesta segunda-feira, 15, trouxe outra péssima notícia para Jair Bolsonaro (PL). Com 46% de rejeição, ele carrega o maior índice de desaprovação quando comparado com os ex-presidentes que tentaram a reeleição.

Em 1998, pelo Datafolha, Fernando Henrique Cardoso (PSDB) aparecia com 25% de rejeição. Em 2006, pelo Ibope, Luis Inácio Lula da Silva (PT) era rejeitado por 32% do eleitorado (hoje, pelo Ipec, está em 33%). Oito anos depois, o índice de Dilma Rousseff (PT) era de 36%, também pelo Ibope.

Não por acaso, uma das principais estratégias do PT é continuar mirando as baterias contra Jair Bolsonaro para tentar manter o índice de rejeição do presidente em patamar elevado até outubro.