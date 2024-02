O recado de Malafaia a bolsonaristas que pedem ‘fim’ do STF e do Congresso

Principal financiador do ato de Jair Bolsonaro marcado para o próximo dia 25, o pastor Silas Malafaia faz coro ao pedido do ex-presidente para que os manifestantes não levem faixas ou cartazes contra autoridades como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Toda manifestação tem uns alienados, uns radicais que a gente não concorda, que levam faixa dizendo que tem que fechar o STF, fechar o Congresso. Aí a imprensa tira foto e chama de ato antidemocrático”, dispara o líder da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo. “Por isso decidimos: ninguém leva faixa. Se alguém aparecer com faixa, já sabem que não tem nada a ver com Bolsonaro”, diz.

Malafaia é quem está financiando o enorme trio elétrico que estará estacionado na esquina da Paulista com a Peixoto Gomide. Os recursos partirão da Associação Vitória em Cristo, presidida por ele — a entidade arrecada fundos por meio de doações de fiéis, além de promover cursos de formação religiosa e de prestar assistência social.

Segundo o pastor, foi dele a ideia de ter apenas um veículo na avenida, para não “tumultuar” e não “dispersar” a mensagem do protesto. “Tentaram colocar mais de um carro, mas eu barrei. Não adianta colocar vários carros de som. Vai ser um só caminhão, o maior que tem no país, e que você vai poder falar de um lado e do outro, para as duas plateias”, afirma.

Na lista de “convidados”, estão confirmados cerca de 150 parlamentares e figuras públicas. O rol dos que vão discursar é, naturalmente, mais enxuto: além do próprio ex-presidente, foram selecionados nomes como o senador Magno Malta (PL-ES) e os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Gustavo Gayer (PL-GO). A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também deverá marcar presença.

Mensagem

Apesar do veto a estandartes contra Lula, Moraes e o STF, Bolsonaro já declarou que o protesto terá como mote a denúncia a uma suposta “perseguição” que vem sofrendo do Judiciário.

“Vamos falar em defesa do estado democrático de direito e ele vai se defender de todas as acusações que vem sofrendo, vai mostrar o jogo de perseguição que está em cima dele”, diz Malafaia.

Dezenas de deputados bolsonaristas divulgam a manifestação pelas redes sociais e falam em reunir mais de 500.000 pessoas. No vídeo em que divulga o ato, o ex-presidente deixa claro que pretende reunir eleitores para, “mais do que discursos”, fazer uma “fotografia” do apoio que ainda arregimenta mais de um ano depois de deixar o comando do Palácio do Planalto.

O último ato bolsonarista na Paulista, em 15 de novembro do ano passado, teve tom melancólico. Sem o ex-presidente, a manifestação não teve o número de participantes divulgado pela Polícia Militar — fotos e vídeos da ocasião mostraram um protesto esvaziado.

A mobilização vista em São Sebastião na última semana, no entanto, quando Bolsonaro arrastou uma multidão de apoiadores às ruas da cidade, e a repercussão da convocação do ex-presidente nas redes são tidas como termômetro positivo da adesão de público.