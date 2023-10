O recado de Braga Netto a Flávio Dino após assassinatos de médicos no RJ

Atualizado em 5 out 2023, 18h37 - Publicado em 5 out 2023, 18h32

Ex-ministro de Jair Bolsonaro, o general Walter Braga Netto comentou o assassinato de três médicos no Rio de Janeiro, na madrugada desta quinta-feira, 5. O ex-candidato a vice na chapa do ex-presidente em 2022 afirmou estar “consternado” com os crimes e expressou condolências aos familiares e amigos das vítimas. Uma delas, Diego Ralf Bomfim, era irmão da deputada federa Sâmia Bomfim (PSOL-SP).

Braga Netto, que foi interventor federal na Secretaria de Segurança do Rio em 2018, na onda de violência que assolou o estado durante o governo Michel Temer (MDB), elogiou as forças policiais fluminenses. “Conhecemos o comprometimento do governo do estado e dos profissionais de segurança pública do Rio para conduzir a investigação de forma efetiva e transparente”, publicou o general em suas redes.

O general ainda mandou um recado à atual gestão do ministro Flávio Din à frente do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Dino tem estado no centro de fogo cruzado da oposição e até mesmo de petistas por sua atuação na pasta. “É imperativo voltar a tratar da questão de segurança pública como prioridade nacional e com a seriedade que merece, descartando medidas precipitadas e paliativas, implementando ações duradouras para garantir a proteção de todos os cidadãos cariocas. É nosso dever coletivo trabalhar incansavelmente para alcançar um Rio de Janeiro e um Brasil mais seguros”, finalizou.

Na terça-feira, 3, Dino anunciou o lançamento de um plano de enfrentamento às facções criminosas, anunciou reforço policial e verbas para a Bahia — estado que vive onda de violência — e autorizou o uso da Força Nacional de Segurança no Rio.

Braga Netto é um dos cotados pelo PL de Valdemar Costa Neto para ser lançado pela legenda à corrida pela Prefeitura do Rio em 2024. Atualmente, o militar ocupa o estratégico cargo de secretário nacional de Relações Institucionais da sigla, participando diretamente de decisões da cúpula do partido.

https://x.com/BragaNetto_gen/status/1709984739480715683?s=20

