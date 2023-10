Autoridades silenciam sobre motivação política na morte de médicos

Atualizado em 5 out 2023, 13h19 - Publicado em 5 out 2023, 12h54

Por Lucas Mathias Atualizado em 5 out 2023, 13h19 - Publicado em 5 out 2023, 12h54

O silêncio marcou a coletiva convocada pelas autoridades sobre a morte de três médicos em quiosque na Barra da Tijuca, Zona Oeste da capital fluminense, na madrugada desta quinta-feira, 5. Em pronunciamento, o secretário de Polícia Civil do governo do Rio, José Renato Torres, reafirmou a cooperação do estado com o governo federal e o contato com o Ministério da Justiça, mas não respondeu aos questionamentos nem esclareceu se a investigação trabalha com a suspeita de motivação política.

“Estava no interior do estado com o governador quando tomamos conhecimento desse fato grave. Ele conversou com o ministro da Justiça e entendemos que precisamos de uma cooperação para lidar com esse caso de polícia. Acredito que vamos dar uma resposta em um espaço de tempo que o homicídio precisa maturar. Tenho certeza que esse crime não vai ficar impune”, disse Torres.

A declaração foi dada ao lado do delegado da PF João Paulo Garrido, além do delegado da Polícia Civil Henrique Damasceno, o secretário de Polícia Militar Cel. Luiz Henrique Pires, além da promotora Adriana Lucas.

Questionados sobre a possibilidade de motivação política no caso, as autoridades não responderam.

