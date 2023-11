O recado claro de Lula aos ministros: 2024 será um ano para gastar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta sexta-feira, 3, que os recursos previstos para investimentos em obras tocadas pelos ministérios sejam integralmente aplicados, e não guardados no Tesouro Nacional. A afirmação, feita durante abertura de uma reunião com os ministros, no Palácio do Planalto, ocorre em meio à discussão em torno da revisão da meta fiscal. “A gente não pode deixar sobrar dinheiro que está previsto ser investido nos ministérios. A gente precisa colocar, transformar”, disse o presidente.

Em sua fala, Lula fez referência ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defensor de zerar a meta fiscal, afirmando que ele estava ali para garantir que os recursos fossem aplicados com qualidade. “Eu sempre digo que, para quem está na Fazenda, dinheiro bom é dinheiro no Tesouro. Para quem está na Presidência, dinheiro bom é dinheiro transformado em obras”, disse. Na semana passada, durante coletiva a jornalistas, Lula disse que a meta fiscal não precisaria ser zero em 2024.

O presidente afirmou ainda que assumiu o governo para “tirar o país da letargia” e disse que assinou nesta quinta-feira a lei definitiva para início de 11 mil obras. O objetivo, segundo ele, é chegar a 2 milhões de empregos gerados até o final do ano. O presidente ressalvou que os ministros não precisam inventar novos projetos e que devem executar o que está planejado. “Ninguém precisa inventar nada novo neste país. Está tudo determinado. A gente vai fazer essas obras. A gente tem até 2026 para que a gente execute parte dessas obras”, afirmou.

Participaram ao menos 11 ministros do encontro. Lula disse que pretende fazer outras três reuniões específicas com ministros das áreas de infraestrutura, serviços, social, antes do balanço de final de ano. Lula pretende rodar o país no ano que vem para “conversar com o povo bom” e participar de inaugurações, principalmente de obras nas áreas de infraestrutura, saúde e educação. Em 2024 haverá eleições para prefeitos, vice e vereadores, e Lula quer ser o principal cabo eleitoral.