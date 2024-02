O que Tarcísio de Freitas vai ‘vender’ na Europa

Tarcísio de Freitas (Republicanos) iniciou nesta segunda, 5, a primeira missão internacional do ano em Madri, na Espanha. Na bagagem, uma cartela de projetos nas áreas de infraestrutura rodoviária e ferroviária, saneamento e energia. O governador de São Paulo vai ofertar a empresários europeus investimentos da ordem de R$ 220 bilhões. Entre as prioridades estão as desestatizações da Sabesp e da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae), além da construção e operação do Trem Intercidades Eixo Norte, que vai ligar a cidade de São Paulo a Campinas e está com o leilão agendado para 29 de fevereiro.

O roteiro inclui também passagens por Milão, na Itália, e Paris, na França. De acordo com a Secretaria de Parcerias e Investimentos, o portfólio de negócios, seja por meio de Parcerias Público-Privadas, concessões ou privatizações, possui 20 projetos que serão divididos em ao menos 44 leilões até o final do mandato de Tarcísio.

O chamado “roadshow” segue modelo amplamente praticado pelas gestões tucanas de Geraldo Alckmin e João Doria. Segundo agenda oficial, o governador vai se encontrar com empresários que já mantêm negócios no Brasil, como os representantes do grupo Acciona, – responsável pela construção da Linha 6-Laranja do metrô -, e potenciais investidores, como a empresa global Sacyr, especialista em concessões, infraestrutura e saneamento.

Conceder serviços estaduais e formar parcerias com a iniciativa privada compõem o plano de governo de Tarcísio, que tem como uma de suas prioridades a venda do controle acionário da Sabesp. Em uma primeira vitória política neste sentido, a base aliada na Assembleia Legislativa conseguiu aprovar legislação específica sobre o tema, que agora segue em discussão, mas nos legislativos municipais.

A viagem de Tarcísio segue até sexta, quando a comitiva do governador encerrará seus compromissos em Paris em reunião com executivos da Transdev, multinacional francesa que opera no setor de transporte público. Na pauta, a concessão de linhas da CPTM.