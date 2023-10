O que o novo clube sensação do futebol brasileiro tem a ver com política

O Amazonas FC chamou a atenção de todo o país ao conquistar no último sábado, 7, o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro menos de quatro anos após ter sido fundado – a glória veio com uma vitória de 2 a 0 diante do Botafogo-PB diante de um público de 45.000 torcedores na Arena da Amazônia, que foi um dos estádios da Copa-2014, mas há muito tempo não tinha um time que conseguisse lotá-lo.

O clube, que tem no seu elenco jovens jogadores e veteranos como o atacante Sassá (que passou por Botafogo-RJ e Cruzeiro, entre outros clubes), já sonha com a elite do futebol brasileiro em 2025, o que seria um feito extraordinário para um clube fundado em 2019.

Mas qual é a fórmula do sucesso do Amazonas? Claro que houve empenho técnico de muitos profissionais envolvidos na boa campanha do time na difícil Série C, mas um dos fatores que alavancam o clube é dinheiro público.

Primeiro, porque o time é patrocinado pelo Governo do Amazonas. Mas não é o único do estado. O governador Wilson Lima (União Brasil) reservou 7,5 milhões de reais do orçamento para ajudar quatro clubes do estado, com verba direcionada por meio da Federação Amazonense de Futebol.

Segundo, porque o Amazonas FC é um clube beneficiado por emendas parlamentares. Em 2023, nada menos que 7,1 milhões foram pedidos por deputados estaduais para ajudar o clube, por meio de repasses para a Fundação Amazonas de Alto Rendimento, que cuida das categorias de base do clube. Deste total, 5 milhões de reais já foram pagos. O valor já foi até maior, como mostrou o Radar em junho, mas algumas emendas foram canceladas depois que houve pedidos de apuração ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado.

A campeã de apoio parlamentar é a deputada estadual Joana Darc, do União Brasil, o mesmo partido do governador Wilson Lima: ela destinou 3,5 milhões de reais ao clube, do qual faz questão de dizer que é torcedora apaixonada. Ela também é casada com Aldenor Lima, um dos patrocinadores do Amazonas. Para a deputada, não há ilegalidade na destinação de dinheiro via emendas para projetos ligados ao clube.

