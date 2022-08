O que há de verdade sobre a ligação de Rodrigo Garcia com o PCC

Uma decisão do TRE-SP do último dia 4 ordenou a retirada do ar de conteúdo que fazia uma ligação entre o governador paulista Rodrigo Garcia (PSDB) com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo a representação apresentada ao tribunal pela campanha do tucano, a divulgação de um post na internet descontextualizava um recente encontro entre o pré-candidato à reeleição ao Palácio dos Bandeirantes e Ângelo Canuto, com “o objetivo de fazer com que a população do Estado acredite que há ligação entre Rodrigo e a facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, o que se evidencia desde logo pelo título da matéria, qual seja, “Governador de São Paulo se reuniu, secretamente, com traficante internacional ligado ao PCC”.

De acordo com a decisão da juíza Maria Cláudia Bedotti, “trata-se de veiculação de fato sabidamente inverídico, na medida em que é certo que o pré-candidato Rodrigo Garcia não realizou qualquer encontro secreto – tanto assim o próprio representado narra que o encontro foi divulgado pelo terceiro que dele participou em suas redes sociais -, divulgado com a aparente finalidade de vincular a figura dele a atividades de organização criminosa, maculando a sua honra”.

Personagem que teria se encontrado secretamente com Rodrigo Garcia, Ângelo Canuto, também conhecido como Padrinho, é amigo e mentor do funkeiro MC Kevin e já foi apontado pela Polícia Federal como responsável por pagar funcionários de segurança no Porto de Santos para embarcar cocaína.

A assessoria do governador se manifestou sobre a decisão do TRE-SP publicando a seguinte nota: “o Governador Rodrigo Garcia não participa e não teve reuniões secretas. Ele esteve no podcast 011 no dia 25 de julho, quando falou sobre a gestão atual e o futuro de São Paulo. Está na sua agenda pública como entrevista imprensa. Em suas agendas, o governador encontra e conversa com milhares de pessoas todos os dias”.