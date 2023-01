O que diz o ministro da Educação sobre futuro de dívidas do Fies

Giro VEJA - terça, 10 de janeiro

As demais reações das instituições e o duro recado de Moraes a vândalos e financiadores dos atos são os destaques do dia

Governo, Congresso e Judiciário têm fechado o cerco contra envolvidos nos atos de terrorismo e de depredação em Brasília, no último domingo, 8. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou a prisão do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Fábio Augusto Vieira. Mais cedo, o interventor federal Ricardo Capelli já havia anunciado ter colhido elementos de sabotagem nas forças de segurança chefiadas por Vieira