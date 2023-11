O prêmio que Jair Bolsonaro ganhou na Mega-Sena

VEJA Mercado em Vídeo

O assustador balanço da Americanas e entrevista com Leonardo Cappa

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados entre perdas e ganhos na manhã desta quinta-feira, 16. Os investidores monitoram discursos de membros do Federal Reserve e a publicação de números da indústria e do mercado imobiliário nos Estados Unidos. Nas últimas semanas, as bolsas engataram uma sequência de altas em razão de uma menor probabilidade de novos aumentos nas taxas de juros americanas depois de dados de emprego e de inflação abaixo do esperado pelo mercado. O Ibovespa subiu 6% no último mês também embalado pela aprovação da reforma tributária no Senado. A Americanas divulgou há pouco que teve prejuízo de 13 bilhões de reais em 2022. O lucro de 500 milhões em 2021 foi revertido para um prejuízo de 6 bilhões de reais. Diego Gimenes entrevista Leonardo Cappa, economista-chefe da Traad.