O peso simbólico da frase que Alckmin usou para anunciar a entrada no PSB

Ao anunciar que estava indo para o PSB, o ex-governador Geraldo Alckmin usou a frase “Não vamos desistir do Brasil” (veja post no Instagram abaixo), do também ex-governador Eduardo Campos, de Pernambuco, e um dos nomes históricos do PSB.

A frase foi dita por Campos no dia 12 de agosto de 2014, durante entrevista ao Jornal Nacional, da TV Globo. Ele falava como um dos presidenciáveis daquela eleição, na série de entrevistas que o programa jornalístico estava fazendo.

Foi uma de suas últimas declarações públicas. Um dia depois, Eduardo Campos morreu em um acidente aéreo quando estava indo para Santos, em uma de suas viagens de campanha. A morte de Eduardo Campos, um político em ascensão no cenário nacional, comoveu o país.

A frase, então, foi estampada em milhares de camisetas amarelas pelo PSB e foi usada durante os eventos do funeral de Campos, inclusive por sua mulher, Renata Andrade, e seus filhos — um deles é o atual prefeito de Recife, João Campos, uma das lideranças dos socialistas.

Continua após a publicidade

O veículo dos bombeiros que conduziu o caixão também levava uma faixa com a mesma inscrição.

“Não vamos desistir do Brasil. É aqui onde nós vamos criar nossos filhos, é aqui onde nós temos que criar uma sociedade mais justa”, essa foi a frase completa de Campos ao Jornal Nacional no encerramento da entrevista.

A referência a Campos também tem outro simbolismo. Ele foi ministro de Lula – de quem Alckmin deverá ser vice na chapa presidencial deste ano – e era alguém de quem o petista era muito próximo. Em todas as visitas que fez depois a Pernambuco, Lula visitou a família de Campos e prestou homenagem ao ex-governador.