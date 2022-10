O ‘partidão’ e o ‘partideco’ do tucano Aloysio Nunes

Um dos primeiros apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no PSDB, o ex-senador Aloysio Nunes Ferreira (SP) vê seu partido em “decadência grave” depois do primeiro turno das eleições. Abertas as urnas no último dia 2, os tucanos perderam o governo de São Paulo, que comandavam desde 1995, elegeram a menor bancada na Câmara em sua história, 13 deputados, e nenhum senador.

“Está em decadência grave. Ou se reergue com base em uma reformulação política que passe por uma definição programática clara, ou então, realmente, acaba”, disse a VEJA o ex-senador, que também ocupou ministérios nos governos Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e Michel Temer (MDB) e foi candidato a vice-presidente nas eleições de 2014, na chapa encabeçada por Aécio Neves (MG).

Apesar do cenário de terra arrasada, Aloysio não indica que pretende sair do partido, do qual foi um dos fundadores, e ironiza: “Veja como o mundo dá voltas. Eu, na minha juventude, fiz luta interna no Partidão [nome pelo qual era conhecido o Partido Comunista Brasileiro], agora eu talvez seja obrigado a fazer luta interna num partideco”.