O investimento estratégico de Nunes e Tarcísio contra Boulos

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), participa na manhã desta terça, 16, de agenda conjunta com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), no Palácio dos Bandeirantes, para anúncio de investimentos na área considerada prioritária para seu principal adversário nas eleições de outubro: moradia popular. O encontro se dá uma semana depois de a ex-prefeita Marta Suplicy pedir demissão da prefeitura para compor a chapa adversária, encabeçada pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL).

A movimentação de PSOL e PT, que vai receber Marta de volta após nove anos para indicá-la como vice de Boulos, tem como um dos objetivos nacionalizar a disputa municipal, revivendo a polarização Lula x Bolsonaro. Nunes, por sua vez, pediu o apoio do ex-presidente com o discurso de que era preciso unir forças para combater a esquerda em São Paulo. Bolsonaro terá peso na escolha do vice do prefeito, mas outros atores políticos importantes vão participar da decisão, incluindo o governador

PARCERIA FUNDAMENTAL

A agenda de hoje marca uma parceria que deve se intensificar ao longo do ano, seja no aspecto político ou de gestão. Além do apoio de Bolsonaro, Nunes também espera ter em Tarcísio um importante cabo eleitoral para defender seu governo e assegurar parcerias em diversas áreas, como segurança e habitação. O anúncio desta terça prevê a oferta, pelo Estado, de mais de 12 mil cartas de crédito imobiliário para subsidiar moradia popular para famílias de baixa renda.

Continua após a publicidade

O primeiro encontro do ano entre Nunes e Tarcísio também vai servir para desfazer quaisquer rusgas entre ambos depois do aumento das passagens de metrô e trem em São Paulo. A medida, tomada de forma unilateral pelo governador no final de 2023, expôs falta de alinhamento entre as gestões e obrigou Nunes a correr na decisão de não aumentar o ônibus na capital em ano eleitoral.

O prefeito tem investido em ações relacionadas à mobilidade para firmar uma marca de governo a tempo de ter levar seu nome às urnas. No ano passado, a cidade gastou mais de R$ 2 bilhões em obras de recapeamento e, desde dezembro, libera as catracas dos ônibus aos domingos. Não por acaso. A tarifa zero no transporte também é bandeira de Boulos.