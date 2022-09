O fracasso do leilão de bens de José Dirceu

Terminou sem interessados o leilão de três imóveis pertencentes ao ex-ministro José Dirceu e que foram confiscados pela Operação Lava Jato. O pregão, realizado pela empresa Marangoni entre os dias 12 e 22 de setembro, recebeu 1.142 visitas virtuais, mas nenhuma resultou em lance.

Dos três imóveis, dois estão na capital paulista. Uma casa localizada na Avenida República do Líbano, ao lado do Parque Ibirapuera, é a a mais cara e está avaliada em 5,4 milhões de reais. O imóvel, de 501 metros quadrados, possui dois empecilhos: um tombamento da região, que impede construções no lote, e uma ação de despejo que já dura vários anos. O outro bem localizado em São Paulo é um apartamento de 41 metros quadrados no Itaim (480 000 reais).

Em Vinhedo, um chácara de 2.300 metros quadrados, de alto padrão, avaliada em 1,2 milhão de reais, foi oferecida por 922.500 reais. Depois do fechamento do leilão, a empresa recebeu um e-mail com uma proposta de 850.000 reais. Para ser aprovada, a oferta precisará ser aprovada pela juíza substituta Gabriela Hardt, da 13° Vara Federal de Curitiba, que já teve como titular o ex-juiz Sérgio Moro.