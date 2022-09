Camisas verde-amarelas chamam atenção em comício petista

O último evento de campanha de Lula (PT) no Rio, reuniu um mar de gente com blusas, vestidos, calças e até sapatos vermelhos na quadra da Portela, em Madureira, zona norte carioca. Mas, no meio da multidão com as cores tradicionais do petismo, era impossível não prestar atenção em alguns apoiadores trajando a camisa verde-amarela da seleção brasileira – típicas das manifestações bolsonaristas.

O senador Randolfe Rodrigues (Rede) foi um dos que deixou as vestimentas vermelhas dentro do armário. O porém é que na parte de trás da blusa o nome de Lula está estampado. “O verde amarelo pertence a todos nós brasileiros e não a facções”, justificou o político em seu discurso.