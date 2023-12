O ex-auxiliar de Ibaneis que comanda uma área estratégica do governo Lula

O novo diretor-presidente da Empresa Brasileira de Comunicação (EBC), Jean Charlles de Lima, ocupou cargos estratégicos nas gestões de Ibaneis Rocha (MDB), que venceu as duas últimas eleições no Distrito Federal alinhado à candidatura de Jair Bolsonaro.

Na gestão do emedebista, Jean Lima foi presidente do Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal – que anteriormente se chamava Companhia de Planejamento do Distrito Federal (Codeplan) –, de janeiro 2019 a fevereiro de 2023, onde atuou com foco no desenvolvimento de inovações administrativas.

Filiado ao PT, Jean já havia atuado no governo do DF na gestão do petista Agnelo Queiroz entre 2011 e 2013, como coordenador-chefe do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Distrito Federal (CDES/DF). Também foi assessor da Secretaria de Relações Institucionais na gestão Dilma Rousseff em 2015.

Trajetória

Jean Lima é muito próximo ao ministro-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom), Paulo Pimenta, a quem agradeceu a nomeação em dezembro deste ano – ele substituiu Hélio Doyle, demitido após compartilhar post com ataques aos apoiadores de Israel. Jean Lima já estava na EBC desde março de 2023, como diretor-geral da instituição.

Parte do PT faz críticas à escolha de um acadêmico em detrimento de executivo de televisão e audiovisual. Jean Lima é doutor em História Econômica pela USP (Universidade de São Paulo) e mestre em História Social pena UnB (Universidade de Brasília).

Comunicação oficial

A EBC é uma espécie de holding de comunicação do governo, que tem sob o seu guarda-chuvas um conglomerado de veículos, como a TV Brasil, a TV GOV, uma agência de notícias (Agência Brasil) e rádios e TVs regionais e universitárias.

Desde o início do governo, Lula tem sinalizado que a comunicação institucional será um ponto estratégico de sua gestão – além de ter desmembrado a TV Brasil em duas, ele pediu a criação de um braço internacional da emissora, o que já vem sendo estudado pela EBC.

Na atual gestão, a EBC também criou novos programas para divulgar o trabalho do governo, como o Conversa com o Presidente – onde Lula é entrevistado semanalmente pelo jornalista Marcos Uchôa, ex-TV Globo — e o Bom Dia, Ministro, no qual uma vez por semana um ministro é sabatinado por emissoras de rádio de todo o país.