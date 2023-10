O encontro de Arthur Lira com Xi Jinping na China

Atualizado em 20 out 2023, 17h23 - Publicado em 20 out 2023, 17h20

Em viagem pela Ásia, o presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL) foi recebido nesta sexta-feira, 20, pelo presidente da China Xi Jinping, em Pequim. O encontro se deu na mesma semana em que ocorre o Fórum Cinturão e Rota — evento que celebra dez anos do programa de investimentos chineses em projetos de infraestrutura na América Latina, África e Europa, além do próprio continente asiático.

Na recepção, Xi Jinping e auxiliares demonstraram o interesse da China em aumentar a “sinergia” entre ambos os países com a possibilidade de aportes do programa em projetos de desenvolvimento no Brasil — atualmente, o país não faz parte da iniciativa.

“Xi Jinping interrompeu suas atividades no Fórum Cinturão e Rota, sobre a Nova Rota da Seda, para se reunir comigo e os deputados federais da comitiva”, publicou Lira.

Integram a comitiva brasileira ao continente os líderes partidários Zeca Dirceu (PT), André Figueiredo (PDT), Fábio Macedo (Podemos), Elmar Nascimento (União Brasil) e Luís Tibé (Avante), além do presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-China na Câmara, Daniel Almeida.

O grupo também se reuniu, nesta sexta-feira, com um dos principais nomes do Partido Comunista Chinês (PCC), Zhao Leji. O dirigente é presidente do Comitê Permanente da Assembleia Nacional Popular da China. A série de encontros faz parte de um movimento de aproximação entre as nações e inclui conversas junto a empresas brasileiras e chinesas, com foco em investimentos produtivos no Brasil. Na quinta-feira, 19, Lira esteve com o vice-presidente Han Zheng e visitou o Museu do PCC, o único partido do país.

Segundo interlocutores de Lira, o governo chinês tem avaliado de forma positiva a administração Luiz Inácio Lula da Silva. A gestão anterior, de Jair Bolsonaro, foi marcada por atritos com o gigante asiático — maior comprador de produtos brasileiros –, sobretudo em declarações do ex-mandatário sobre a Covid-19 e contra a “ideologia comunista”.

Índia

A visita de Lira à Ásia já dura onze dias e teve início na Índia, onde participou da 9ª Cúpula de Presidentes de Parlamento (P-20) do G20, bloco que reúne as 20 maiores economias mundiais. Na ocasião, o chefe da Câmara assumiu a presidência do P-20, que a partir de 2024 terá os encontros anuais sediados em Brasília.

