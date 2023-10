Lira se reúne com o vice-presidente da China no 10º dia de viagem à Ásia

No décimo dia da viagem à Ásia, iniciada pela Índia, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e sua comitiva se reuniram nesta quinta-feira com o vice-presidente da China, Han Zheng. O encontro ocorreu no Grande Palácio do Povo, sede do Legislativo chinês, em Pequim.

Na sequência, Lira visitou o Museu do Partido Comunista da China, onde o grupo brasileiro foi recepcionado pelo diretor do espaço, Li Zongyuan.

O cacique do Centrão deixou a seguinte mensagem no livro de visitantes do museu: “Em meu nome e em nome da delegação da Câmara dos Deputados do Brasil, agradeço a grande apresentação da história do Partido Comunista Chinês. Grato e muito obrigado, dep. Arthur Lira”.

