A comitiva de Arthur Lira para viagem de dez dias à Índia e China

O presidente da Câmara, Arthur Lira, viajou nesta segunda-feira rumo à Índia, para iniciar uma viagem de dez dias acompanhado de uma comitiva de seis deputados federais, entre eles o líder do PT, Zeca Dirceu (PT-PR).

Também integram o grupo Daniel Almeida, presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Brasil – China na Câmara, e os líderes do PDT, André Figueiredo, do Podemos, Fábio Macedo, do União Brasil, Elmar Nascimento, e do Avante, Luís Tibé.

A previsão é que a comitiva chegue nesta quarta à Nova Délhi, onde ocorrerá a reunião anual da 9ª Cúpula de presidentes de Parlamento do G20, de quinta a sábado.

No domingo, os parlamentares seguem para a China, à convite do Presidente da Assembleia Nacional Popular da República Popular do país asiático, Zhao Leji.

De segunda a quarta da semana que vem, Lira e seus colegas terão, segundo a previsão de agenda divulgada pela Câmara, encontros encontros políticos bilaterais e conversas com empresas brasileiras e chinesas, com foco em investimentos produtivos no Brasil, em Xangai.

Continua após a publicidade

De quinta a sábado, em Pequim, o grupo fará visitas à Assembleia Nacional Popular da República Popular da China e empresas na capital chinesa. O retorno e a chegada ao Brasil está previsto para o próximo dia 22.

Publicidade

Siga