O comentário de DiCaprio sobre o resultado das eleições brasileiras

O ator americano Leonardo DiCaprio fez uma publicação nas redes sociais para parabenizar as duas mulheres indígenas que estarão no Congresso Nacional em 2023. Sônia Guajajara (PSOL) e Célia Xacriaba (PSOL) foram eleitas deputadas federais por São Paulo e Minas Gerais, respectivamente.

O ator afirmou que a representatividade é essencial para garantir que os direitos dos povos originários sejam reconhecidos. “A Amazônia e a saúde do nosso planeta estão em boas mãos com essas líderes incríveis”, escreveu.

Congrats to @GuajajaraSonia on winning a seat in Brazil's Congress, making history as the first Indigenous woman elected as a federal deputy. This representation is essential to ensure that the rights of Indigenous peoples, the guardians of our forests, are recognized & enforced. https://t.co/7LLELd2oR9

— Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) October 5, 2022