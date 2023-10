O bom desempenho de Rosangela Moro em duas pesquisas no Paraná

A advogada Rosangela Wolff Moro tem o que comemorar nos dois últimos levantamentos eleitorais feitos pelo instituto Paraná Pesquisas – ela aparece bem posicionada tanto para a disputa da prefeitura de Curitiba quanto para uma vaga no Senado, que, ironicamente, seria aberta para 2024 caso o seu marido, Sergio Moro (União Brasil) seja cassado pela Justiça Eleitoral.

Na pesquisa para a prefeitura, feita entre os dias 26 e 29 de outubro e divulgada nesta terça-feira, 31, Rosangela Moro aparece em segundo lugar no principal cenário: ela tem 15,3% das intenções de voto, atrás apenas do ex-prefeito Luciano Ducci (PSDB), que tem 25,6%, e à frente do vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD), que tem 14,7%, e do ex-deputado Paulo Martins (PL), que tem 11,4% — com exceção de Ducci, os outros três estão empatados dentro da margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Já na pesquisa para o Senado, feita entre os dias 19 e 23 de outubro, ela aparece em segundo lugar em um dos cenários, com 17,9%, atrás de Alvaro Dias (Podemos), que tem 29,8%, e à frente de Gleisi Hoffmann (PT), que aparece com 16,1%. A margem de erro nessa pesquisa é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

No principal cenário, no entanto, quem lidera é a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), que tem 35,7% e é seguida por Dias (24,4%) e Gleisi (16,2%) – Rosangela Moro aparece em quarto lugar, com 7,4%.

Para triunfar politicamente no Paraná, Rosangela Moro teria que mudar o seu domicílio eleitoral, que hoje é São Paulo, estado onde foi eleita deputada federal em 2022 com mais de 217.000 votos.

