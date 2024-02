O afago de Marta Suplicy a Tabata Amaral, adversária na eleição paulistana

A deputada Tabata Amaral (PSB), pré-candidata à prefeitura de São Paulo, recebeu um comentário um tanto quanto inusitado em uma postagem nas redes sociais. A ex-prefeita Marta Suplicy, vice na chapa de Guilherme Boulos (PSOL), adversário de Tabata, elogiou a reação da parlamentar às críticas que ela recebeu do presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

Tabata fez um vídeo respondendo aos ataques de Valdemar a sua candidatura. “A Tabata não tem experiência nenhuma. Ela nunca passou por um órgão público e um órgão municipal. Mas aí ela vai dizer que ‘o meu namorado [Eduardo Campos] é o prefeito mais bem avaliado do país’, só que o prefeito do Recife era filho do Eduardo, grande político”, disse o presidente do PL em entrevista à GloboNews.

A deputada, por sua vez, disse que não debate com quem faz “a velha política” e classificou como “ridícula” a fala de Valdemar. “Quer dizer que eu não posso ser prefeita de São Paulo por que eu não sou filho de político? Eu não sou mesmo, não. Eu sou filha de um cobrador de ônibus. De uma diarista que, por meio da educação, hoje é recepcionista, e eu tenho muito orgulho disso”, respondeu.

Na publicação nas redes sociais, Marta comentou a frase “Boa, Tabata!” e acrescentou um emoji com aplausos. A ex-prefeita deixou o cargo de secretária de Relações Internacionais na gestão de Ricardo Nunes (MDB) na prefeitura paulistana e vai voltar ao PT para ser vice de Boulos na disputa deste ano. Já o PL de Valdemar apoia a reeleição do emedebista e indicou para vice o coronel da reserva da PM Ricardo de Mello Araújo para ser vice.

No fim de semana, uma reportagem do jornal Folha de S. Paulo apontou que Lula vai agir para convencer Tabata a abrir mão de sua candidatura e apoiar Boulos em São Paulo. Em entrevista à CBN, o presidente negou e disse ter uma relação “de muito respeito” com a deputada, que agradeceu. “Sigo firme com minha pré-candidatura à prefeitura de São Paulo, contando com o apoio de todos que buscam de fato uma cidade melhor para todos”, respondeu.