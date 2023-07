Número de mortes violentas no Brasil em 2022 é o menor dos últimos 11 anos

O Brasil registrou 47.508 mortes violentas em 2022, o menor número desde 2011. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira, 20, houve redução de 2,4% no ano passado em relação a 2021. O levantamento é feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com base em dados das secretarias estaduais e das polícias.

Os números incluem homicídios, latrocínios, lesão corporal seguida de morte e mortes decorrentes de intervenção policial. A maior queda foi registrada no Nordeste — a região teve redução de 4,5% de mortes violentas em 2022. Já Amapá, Bahia e Amazonas tiveram o maior índice de casos por 100 mil habitantes, enquanto São Paulo, Santa Catarina e Distrito Federal foram os locais com menor taxa.

Segundo o anuário, 76,9% das vítimas são negras e metade tem entre 12 e 29 anos. Os negros são o principal grupo vitimado pela violência em qualquer tipo de ocorrência, mas chegam a 83,1% em casos de morte por intervenção policial. Além disso, 76,5% dos assassinatos foram cometidos com armas de fogo. O levantamento também revela quais as cidades mais violentas do país: Jequié, Santo Antônio de Jesus, Simões Filho, Camaçari — todas na Bahia — e Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, lideram o ranking.

Continua após a publicidade

Siga