Na Bahia, 73% acham que Bolsonaro não merece um novo mandato

O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem muitas dificuldades eleitorais no Nordeste, região que nos últimos anos se consolidou com um reduto político da esquerda. Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira, 15, mostra mais uma vez o tamanho dessa dificuldade: na Bahia, nada menos que 73% dos eleitores acham que o presidente não merece um novo mandato (23% dizem que merece e 4% não souberam ou não responderam).

Quando questionados sobre em quem votariam para presidente, 62% apontaram o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra 19% que citam o de Bolsonaro. Uma das explicações, claro, pode estar na economia: segundo o mesmo levantamento, 69% dos baianos disseram que a capacidade de pagar as contas piorou nos últimos três meses.

O impacto disso pode ser sentido no desempenho ruim do candidato de Bolsonaro ao governo do estado, o ex-ministro João Roma (Republicanos): ele tem 6% contra 61% do líder, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil). A despeito de sua popularidade, Lula, no entanto, também não tem conseguido alavancar o seu candidato, Jerônimo Rodrigues, que tem 11% — leia matéria completa aqui.

A pesquisa ouviu 1.140 pessoas em 63 cidades da Bahia entre os dias 9 e 12 de julho e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR-03146/2022. A margem de erro é de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos.