Candidato do PT diminui a diferença, mas ACM Neto segue favorito na Bahia

O candidato do PT ao governo da Bahia, o ex-secretário estadual da Educação Jerônimo Rodrigues, diminuiu um pouco a distância para ACM Neto (União Brasil), mas o ex-prefeito de Salvador ainda é o franco favorito para vencer a eleição em outubro, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta sexta-feira, 15.

De acordo com o levantamento, ACM Neto tem 61% das intenções de voto contra 11% de Rodrigues e 6% do ex-ministro João Roma (Republicanos), que é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. A diferença entre os dois primeiros, no entanto, já foi maior em junho (67% a 6%) e maio (66% a 4%), segundo o mesmo instituto.

O principal problema de Rodrigues, segundo a pesquisa, é o seu alto desconhecimento junto ao eleitorado: nada menos que 74% dos eleitores não conhecem o ex-integrante do governo Rui Costa (PT). No caso de ACM Neto, apenas 11% disseram não saber quem é o neto do ex-senador e ex-governador Antônio Carlos Magalhães.

Segundo Felipe Quaest, diretor da Quaest, o grande desafio de Rodrigues, além de se tornar conhecido, é atrelar o seu nome ao do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que é muito popular no estado: em uma simulação em que esse apoio é explicitado na pesquisa, Rodrigues vai a 38% contra 43% de ACM Neto.

Segundo a pesquisa, quase a metade dos eleitores baianos que apontaram um candidato na sondagem ainda podem mudar o voto até outubro (41%) – entre os eleitores de ACM Neto, esse percentual é de 44%.

A pesquisa ouviu 1.140 pessoas em 63 cidades da Bahia entre os dias 9 e 12 de julho e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BA-05185/22. A margem de erro é de 2,9 pontos percentuais para mais ou para menos.