MP denuncia soldado que matou colega dentro do Ministério da Defesa

O Ministério Público Militar denunciou o soldado da Aeronáutica Felipe de Carvalho Sales, de 19 anos, que atirou no colega Kauan Jesus da Cunha Duarte, da mesma idade, causando a morte imediata do rapaz. O crime ocorreu na sede do Ministério da Defesa, durante um plantão, no dia 19 de novembro de 2022.

Preso em flagrante, Sales foi colocado em liberdade em abril deste ano. Em depoimentos, o acusado afirmou que fez uma “brincadeira” com o parceiro, mas a arma disparou. Essa não teria sido a primeira vez que Felipe Sales apontou a pistola para companheiros de jornada. “Enquanto eu me barbeava, vi, refletido no espelho, que o Felipe chegou por trás, sacou a arma da gandola e a apontou para o meio de minha coluna, dizendo que se me desse um tiro naquele momento eu não andaria mais”, relatou um dos soldados ouvidos pela Justiça.

Na ação, a promotora Caroline de Paula Oliveira Piloni afirmou que o denunciado assumiu o risco de matar o colega e pediu sua condenação por homicídio simples, cuja pena é de seis a vinte anos de prisão.

O julgamento ainda não foi marcado.

