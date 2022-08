Moro é hostilizado nas ruas de Curitiba: “Juiz parcial”

Durante visita à capital do Paraná, Curitiba, o ex-juiz Sergio Moro enfrentou questionamentos e passou por, no mínimo, algo que pode ser considerado uma saia justa — para deleite de seus adversários políticos. Candidato do União Brasil ao Senado pelo estado, Moro esteve no sábado, 6, em Juvevê, bairro de classe média alta de Curitiba. O ex-ministro de Jair Bolsonaro foi chamado de “juiz parcial” em vídeos que rodam nas redes sociais. “Você investigou com o Ministério Público, né? Você comandava a investigação”, diz um homem em um dos vídeos. Moro foi chamado de “bandido” e “criminoso”. “Você prendeu o principal candidato e depois foi ser ministro”, disse o homem, em referência a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), preso no âmbito da Operação Lava Jato em 2016, quando Moro era o juiz responsável pela operação. Assista: