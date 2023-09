Moro critica decisão de Toffoli: ‘A corrupção nos governos do PT foi real’

O ex-juiz, ex-ministro e agora senador Sergio Moro (União Brasil-PR) não gostou nem um pouco da decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, que determinou a anulação de todas as provas do acordo de leniência da Odebrecht, homologado em 2017, e chamou a prisão de Lula de “armação”, amparada em “provas forjadas”.

“A corrupção nos governos do PT foi real, criminosos confessaram e mais de 6 bilhões de reais foram recuperados para a Petrobras. Esse foi o trabalho da Lava-Jato, dentro da lei, com as decisões confirmadas durante anos pelos Tribunais Superiores. Os brasileiros viram, apoiaram e conhecem a verdade”, postou Moro nas redes sociais.

O ex-juiz disse ainda que lutará politicamente para que a verdade sobre a operação seja outra. “Respeitamos as instituições e toda a nossa ação foi legal. Lutaremos, no Senado, pelo direito à verdade, pela integridade e pela democracia. Sempre!”, escreveu.

Além de declarar “imprestáveis” as provas da Odebrecht contra Lula e outros investigados na Lava-Jato, Dias Toffoli, do STF, mandou cópia da investigação a diferentes órgãos para que os procuradores da força-tarefa, que firmaram o acordo de leniência da empreiteira, sejam punidos por irregularidades na condução do caso — leia aqui.

Teve gente do Ministério Público que reagiu. “Eu sou da época em que “força-tarefa” era termo usado para combater atos de organizações criminosas. O Brasil está reinventando o termo”, escreveu a procuradora Monique Cheker, que integrou a Lava-Jato.

