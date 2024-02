Moraes mantém prisão de Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes manteve nesta quinta-feira, 14, a prisão do ex-assessor de assuntos internacionais Filipe Martins, um dos alvos da operação da semana passada, que também visou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O magistrado rejeitou os argumentos da defesa de Martins e entendeu que ele deve continuar preso durante o desenrolar das investigações.

“A manutenção da prisão preventiva de Filipe Garcia Martins Pereira é razoável, proporcional e adequada até que se garanta a devida colheita probatória”, disse Moraes na decisão. O ex-assessor é suspeito de ter elaborado uma minuta golpista que teria sido levada por Bolsonaro aos comandantes das Forças Armadas depois da sua derrota nas urnas em 2022. O objetivo do documento, de acordo com as investigações, seria convencer Exército, Marinha e Aeronáutica a apoiar um golpe de Estado.

O episódio é mencionado por Moraes na justificativa para manter a prisão de Martins. “O investigado teria participado do assessoramento e elaboração de minutas de decretos com fundamentação jurídica e doutrinária que atendessem aos interesses golpistas do grupo investigado”, diz a decisão desta quinta. Questionado pela reportagem de VEJA sobre o caso da minuta, Jair Bolsonaro negou que tenha conversado com Martins sobre o assunto. “Eu sequer despachava com ele”, afirmou o ex-presidente.

O MOTIVO DA PRISÃO

De acordo com trechos do relatório da PF que constam na decisão que autorizou a operação na semana passada, Martins fez parte da comitiva que acompanhou Bolsonaro a Orlando em dezembro de 2022 e, até o momento, não havia registro do retorno do ex-assessor ao Brasil. Por isso, tinha-se que o endereço dele era incerto, o que foi usado como motivo para a prisão preventiva. Há uma semana, Martins foi encontrado na casa da namorada, em Ponta Grossa, interior do Paraná.

De acordo com a decisão desta quinta, o ex-assessor “sempre integrou a ala mais radical do governo na defesa da efetivação de um golpe de Estado”. A Polícia Federal encontrou diversos registros da presença de Martins no Palácio do Alvorada, em datas que coincidiriam com reuniões que Bolsonaro teria feito para tratar da minuta golpista.