Militares vão assumir segurança de portos e aeroportos do país

O governo federal anunciou nesta quarta-feira, 1º, a adoção de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) nos portos do Rio de Janeiro (RJ), de Santos (SP) e de Itaguaí (RJ), além dos aeroportos do Galeão (RJ) e de Guarulhos (SP). A iniciativa faz parte da Operação Integrada de Combate ao Crime Organizado e ainda prevê o uso das Forças Armadas, que atuará em articulação com a Polícia Federal, no combate ao crime organizado.

As medidas foram anunciadas durante entrevista no Palácio do Planalto, em Brasília, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, dos ministros Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública) e José Múcio (Defesa), além dos comandantes das três Forças Armadas. Durante a entrevista, Lula afirmou que o decreto de GLO, operação que prevê o uso de militares em ações, deverá durar até maio do ano que vem. O anúncio acontece após casos recentes de violência ligada ao crime organizado nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo o presidente, a situação é “muito grave”.

De acordo com o governo federal, Exército e Aeronáutica vão fortalecer as fronteiras com outros países, principalmente nos estados do Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, numa atuação articulada com a PF e a Polícia Rodoviária Federal. Já a Marinha deverá atuar nas baías de Guanabara e de Sepetiba, no Rio, nos acessos marítimos ao Porto de Santos e no Lago de Itaipu (PR). O Ministério da Justiça e o governo do Rio também pretendem implantar o Comitê Integrado de Investigação Financeira e Recuperação de Ativos, com o objetivo de atacar e enfraquecer o poder financeiro das quadrilhas.