MG: pesquisa confirma liderança de Zema, mas dá duas esperanças para Kalil

O governador Romeu Zema (Novo) lidera a corrida pela reeleição ao governo de Minas Gerais com 46% das intenções de voto contra 34% do seu principal rival, o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), que tem 34%, segundo pesquisa feita pelo instituto Real Time Big Data entre os dias 14 e 18 de agosto e divulgada nesta sexta-feira.

A pesquisa confirma o que vem sendo registrado desde a pré-campanha: o atual governador, que surpreendeu em 2018 ao triunfar em sua primeira eleição, é franco favorito a obter mais um mandato. Mas o seu principal adversário tem ao menos duas esperanças.

A primeira é que Kalil, quando tem seu nome ligado ao do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, inverte o jogo: ele sobe para 41%, enquanto Zema cai para 36% ao se associar ao presidenciável de seu partido, Luiz Felipe d’Avila (Novo). A estratégia de Kalil começou a ser intensificada na quinta-feira com um comício ao lado de Lula na Praça da Estação, em Belo Horizonte.

Outro ponto no qual Kalil pode se agarrar é na possibilidade de o eleitor ainda mudar o seu voto. De acordo com a pesquisa, apenas 50% dos eleitores do estado dizem que a sua opção é definitiva. Outros 32% disseram que ainda vão analisar os candidatos e depois decidir, enquanto 15% afirmaram que já tem uma preferência, mas pode mudar.

Atrás dos dois favoritos na corrida ao governo aparece o senador Carlos Viana (PL), que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro (PL), com 9%. Depois, surgem Marcus Pestana (PSDB), Renata Regina (PCB) e Lorene Figueiredo (PSOL), todos com 1%.

Os candidatos Lourdes Francisco (PCO), Paulo Tristão (PMB), Indira Xavier (UP) e Vanessa Portugal (PSTU) não pontuaram. Entre os entrevistados, 4% disseram que irão votar em branco ou anular o voto e outros 4% disseram que não sabem ou não responderam.

A pesquisa foi feita por telefone com 1.500 eleitores do estado e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº MG-00461/2022. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Continua após a publicidade