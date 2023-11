Manaus: prefeito supera ‘campeão de votos’ e lidera corrida por reeleição

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), lidera a corrida pela reeleição, segundo levantamento feito entre os os dias 9 e 12 de novembro pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta terça-feira, 14.

De acordo com a pesquisa, no principal cenário, Almeida tem 38,5% das intenções de voto contra 23,3% do deputado federal Amom Mandel (Cidadania) e 11,9% de Coronel Menezes (PL). A margem de erro é de 3,7 pontos perdentuais para mais ou para menos.

O principal adversário do prefeito tem uma marca eleitoral histórica no currículo. Com apenas um segundo de tempo na TV na eleição passada, Amom Mandel se tornou, aos 21 anos e idade, o deputado federal com a maior votação proporcional do país – ele teve 288.555 votos, o que corresponde a 14,5% do total de votos válidos do Amazonas.

David Almeida tem uma longa trajetória política em Amazonas. Foi deputado estadual entre 2007 e 2018, com passagens por cinco partidos, e derrotou em 2020 um cacique do estado, o ex-governador e ex-prefeito Amazonino Mendes.

Na pesquisa divulgada nesta quarta, também aparecem o ex-senador e ex-prefeito de Manaus Arthur Virgilio Neto (PSDB), com 6,6%, o deputado estadual Roberto Cidade (União), com 3,9%, e a secretária nacional de Mulheres do PT, Anne Moura, com 1,7%.

Entre os entrevistados, 9,3% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 4,7% não souberam ou não responderam. A pesquisa ouviu 815 eleitores na cidade de Manaus.