Major que deu água a golpistas era colega de viagens de Mourão e Bolsonaro

Flagrado pelas câmeras do Palácio do Planalto entregando água para bolsonaristas que depredavam a sede do Poder Executivo na intentona golpista de 8 de janeiro, o major do Exército José Eduardo Natale de Paula Ferreira, lotado no Gabinete de Segurança Institucional (GSI), fez 34 viagens com a Presidência da República, entre maio de 2021 e dezembro de 2022, acompanhando o ex-presidente Jair Bolsonaro ou seu vice, Hamilton Mourão.

Natale, por exemplo, esteve ao lado de Bolsonaro em janeiro do ano passado, quando o então chefe foi levado às pressas de Santa Catarina (onde havia passado o Ano Novo) para São Paulo, após um episódio de obstrução intestinal. No mesmo mês, o militar acompanhou a comitiva presidencial que foi ao Suriname. Nas semanas seguintes, Natale foi à Rússia, onde desembarcou dias antes do então mandatário.

Durante a campanha, o oficial foi com Bolsonaro a diversas cidades, como Juiz de Fora (MG), Resende (RJ), São Paulo e Fortaleza, entre outras. No fim do ano, acompanhou Mourão a Portugal e ao Rio Grande do Sul.

Membro das Forças Armadas desde 2004, o major Natale tentou ingressar na carreira militar por duas vezes, em 2002 e 2003, e foi reprovado.