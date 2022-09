Maioria no Twitter desaprovou Bolsonaro no velório da rainha

A ida do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao velório da rainha Elizabeth II em plena campanha eleitoral gerou mais reações negativas do que positivas no Twitter, diferentemente do que o mandatário podia esperar. Segundo um levantamento do Vox Radar, especializado em análise de redes sociais, encomendado pela agência de comunicação O Pauteiro, de Brasília, 53% das postagens no Twitter foram negativas para Bolsonaro, 30% foram neutras, e 17%, positivas.

A análise considerou as publicações que relacionavam o presidente com o termo “rainha”. As postagens partiram majoritariamente de perfis que estão fora da polarização política (40%). Outra parte dos perfis, 24%, se identifica com a esquerda, 22% são ligados ao bolsonarismo e 14% são da direita não bolsonarista.

Uma curiosidade do levantamento é que a presença na comitiva presidencial do pastor Silas Malafaia, líder da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo e aliado de primeira hora de Bolsonaro, aumentou bastante o número de menções negativas na rede social. Quando as postagens incluíam o nome do pastor, 70% eram negativas, 25% neutras e somente 5% positivas.

Foi um movimento contrário ao registrado com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, que também foi a Londres. Quando as publicações continham referência a ela, 39% eram positivas, 35% negativas e 26% neutras. Michelle é uma das apostas da campanha de Bolsonaro à reeleição para tentar diminuir a rejeição do presidente junto ao eleitorado feminino.