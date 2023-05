“Máfia das apostas” derruba mais dois jogadores de futebol

Giro VEJA

Os novos alertas do relator do PL das Fake News

O deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), relator do Projeto de Lei das Fake News, voltou a condenar nesta sexta-feira, no programa Os Três Poderes, de VEJA, a ofensiva das big techs à proposta e a cobrar a responsabilização de companhias como Google e Telegram. As novas declarações do relator do PL das Fake News e a capa de VEJA sobre Rita Lee são os temas do Giro desta sexta-feira.