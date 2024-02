Lula volta ao seu berço político no ABC com a popularidade em baixa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva volta hoje, mais uma vez, a São Bernardo do Campo, no ABC paulista, onde despontou para a política quando, como dirigente do Sindicato dos Metalúrgicos, liderou greves de operários que desafiaram a ditadura militar.

Lula vai à cidade para participar do anúncio do novo ciclo de investimentos da Volkswagen no Brasil e dos novos projetos da marca na fábrica de São Bernardo. A montadora teve um aumento de 29,5% nas vendas no país em 2023 e tem hoje 15,8% do mercado nacional.

O retorno de Lula ao seu berço político se dá em um momento de baixa entre os moradores da cidade – o presidente também morou em São Bernardo do Campo até 2022, quando se casou com Janja. O eleitorado local está praticamente dividido quanto ao desempenho do petista no seu terceiro mandato.

Segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 26 e 31 de janeiro, 51,8% dos entrevistados na cidade aprovam a sua gestão, enquanto 44,7% a desaprovam. Em fevereiro do ano passado, esses números eram respectivamente de 58,2% e 35,4%.

Quando questionados sobre como avaliam a gestão, 38% a classificam como ótima ou boa, enquanto 35,5% dizem que ela é ruim ou péssima e 25,1% a têm como regular. Em fevereiro de 2023, os números eram, respectivamente, 45,4%, 29,4% e 20,7%.

A pesquisa ouviu 740 eleitores na cidade e tem margem de erro de 3,7 pontos percentuais.

“Supersexta”

O presidente cumpre nesta sexta-feira uma agenda intensa de eventos no estado de São Paulo. De manhã, participou do anúncio da construção do túnel Santos-Guarujá e do aniversário do Porto de Santos, ao lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) — leia matéria aqui. Agora, no meio da tarde, visita São Bernardo do Campo.

No início da noite, será a vez do evento de filiação da ex-prefeita Marta Suplicy ao PT, que volta ao partido após nove anos. A cerimônia, que vai reunir os principais nomes do PT, como a presidente da legenda, Gleisi Hoffmann, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ocorrerá em um espaço de eventos na região central de São Paulo. Marta será candidata a vice-prefeita na chapa de Guilherme Boulos, que também estará no ato.