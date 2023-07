Lula se junta a outros países em apelo por ‘eleições justas’ na Venezuela

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nesta terça-feira, 18, uma declaração conjunta com os presidentes da França, Emmanuel Macron, Colômbia, Gustavo Petro, Argentina, Alberto Fernandez, e o Alto Representante da União Europeia para Relações Exteriores, Josep Borell, sobre a situação da Venezuela. Os chefes de estado defenderam a realização de eleições limpas no país em 2024.

Os presidentes se reuniram com Delcy Rodriguez, vice-presidente da Venezuela, e Gerardo Blyde, negociador-chefe da Plataforma Unitária da oposição venezuelana. No comunicado conjunto, os países informam que expressaram solidariedade com as nações que acolhem cidadãos venezuelanos e propuseram um acordo para as condições para o próximo pleito.

“Os Chefes de Estado e o Alto Representante fizeram apelo em prol de uma negociação política que leve à organização de eleições justas para todos, transparentes e inclusivas, que permitam a participação de todos que desejem, de acordo com a lei e os tratados internacionais em vigor, com acompanhamento internacional. Esse processo deve ser acompanhado de uma suspensão das sanções, de todos os tipos, com vistas à sua suspensão completa”, diz o documento.

Os países também sugeriram que os participantes da reunião continuem dialogando para fazer um novo balanço no Fórum de Paz de Paris, que está marcado para 11 de novembro de 2023, e afirmaram que a cúpula desta semana entre União Europeia e a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac) representa uma “oportunidade de trabalhar em conjunto em prol da resolução da situação venezuelana”.

A divulgação do comunicado representa uma mudança no posicionamento do governo brasileiro sobre a Venezuela. Nos últimos meses, Lula causou polêmica ao dizer que o conceito de democracia é “relativo” e que o país é vítima de “narrativa” de antidemocracia e autoritarismo.

Continua após a publicidade

Siga