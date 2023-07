Lula reage à pressão do Centrão contra Nísia: ‘Fica até quando eu quiser’

Após semanas de intensa pressão política envolvendo o Ministério da Saúde, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva saiu publicamente em defesa da ministra Nísia Trindade nesta quarta-feira, 5, garantindo a permanência dela no cargo. “O Ministério da Saúde é do Lula, foi escolhido por mim e ficará até quando eu quiser”, declarou o presidente ao lado da auxiliar durante o evento de encerramento da 17ª Conferência Nacional de Saúde, em Brasília.

Como mostrou reportagem de VEJA, a cobiça de partidos do Centrão pelo Ministério da Saúde — que detém um orçamento de 180 bilhões de reais por ano e é considerado um ativo eleitoral valioso — colocou Nísia sob fogo cruzado. De um lado, a ministra é alvo de críticas de parlamentares pela demora na liberação de emendas. Do outro, governistas afirmam que falta traquejo político para quem está à frente de uma pasta tão estratégica para os partidos aliados.

Lula afirmou que, ao ver na imprensa a movimentação do Centrão pela sua vaga, telefonou para a ministra. “Eu fiz questão de ligar para a Nísia porque eu ia viajar para fora do Brasil. Eu disse: ‘Nísia, vá dormir e acorde tranquila porque o Ministério da Saúde é do Lula, foi escolhido por mim e ficará até quando eu quiser”, disse.

O presidente também afirmou que foi preciso “uma mulher no Ministério da Saúde para cuidar do povo com o coração, como a mãe cuida dos seus filhos”. “Eu tenho muita sorte com meus ministros da Saúde. Todos eles foram extraordinários. Mas precisou uma mulher para fazer mais e fazer melhor do que todos nós fomos capazes de fazer”, afirmou.

