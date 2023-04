Lula pede governo otimista: ‘Ninguém vai investir em cavalo que não corre’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu aos seus ministros que espalhem mais otimismo em relação à economia para que o governo não seja engolido pelo que considera projeções pessimistas do mercado. O alvo era a última projeção do Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, 3, que prevê crescimento de 0,9% neste ano.

“Vai acontecer mais coisa no Brasil do que as pessoas estão esperando e vai depender muito da disposição do governo. Vai depender muito da disposição e do discurso do pessoal da área econômica, da área produtiva, porque, se ficarmos apenas lamentando aquilo que a gente acha que não vai acontecer, ninguém vai investir em cavalo que não corre. Se você está em uma corrida de cavalos dizendo que seu cavalo é pangaré, que seu cavalo está com gripe, que está cansado, ninguém vai fazer nenhuma aposta”, afirmou.

Dois ministros foram elogiados publicamente por Lula na reunião por, segundo ele, adotar essa visão otimista do governo e do futuro do país: Carlos Fávaro (Agricultura) e Fernando Haddad (Fazenda). “Se olhar para a cara do ministro Fávaro, que voltou da China com um grupo de empresários, vocês vão perceber que ele é 150% de otimismo. Se olhar para a cara do Haddad depois do marco regulatório (sobre o arcabouço fiscal) que ele fez, olha a cara dele de felicidade, significa que estamos acreditando que vai passar a nossa tão sonhada nova política tributária nesse país”, disse o presidente.

Lula afirmou que o governo tem de ter “obsessão” em fazer a economia do país crescer. “Temos que ter como obsessão fazer esse país voltar a crescer. Porque o país crescendo vai gerar emprego, vai gerar salário, vai gerar aumento de consumo do povo e a roda-gigante da economia volta a funcionar e todo mundo vai voltar a ser otimista nesse país”, disse.

(Com Agência Brasil)