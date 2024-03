Lula anuncia 100 institutos de ensino, maioria no Nordeste – veja cidades

O governo federal anunciou nesta terça-feira, 12, a construção de 100 novos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) no país. A região que vai receber o maior número de campi é o Nordeste, com 38. O Sudeste aparece na sequência, com 27 novas unidades, seguido pelo Sul, com 13; Norte, com 12; e Centro-Oeste, com 10 (confira a lista de cidades abaixo).

Serão investidos 3,9 bilhões de reais em obras por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), sendo 2,5 bilhões de reais para a construção de novas unidades e 1,4 bilhão de reais para melhorar a estrutura e equipamentos das unidades que já estão funcionando. O Brasil tem 682 institutos federais atualmente.

A cerimônia de anúncio ocorreu no Palácio do Planalto com a presença de Lula e do ministro da Educação, Camilo Santana. Na ocasião, o presidente afirmou que a meta do governo é “marcar mil gols” com a construção de mil institutos federais para “resolver o problema da educação no país”. O petista não deu detalhes sobre a data em que pretende concluir as obras.

“No meu governo é proibido falar que dinheiro de educação é gasto. Dinheiro em educação é o mais importante investimento que um país pode fazer. Gasto é dinheiro em cadeia, é usar uma fortuna para combater a droga, o contrabando, o crime organizado. Isso é gasto”, declarou.

Veja a lista de cidades que vão receber Institutos Federais:

Nordeste (38)

BA 8 Santo Estevão, Ribeira do Pombal, Itabuna, Macaúbas, Poções, Salvador, Ruy Barbosa e Remanso PE 6 Goiana, Santa Cruz do Capibaribe, Recife, Araripina, Águas Belas e Bezerros CE 6 Fortaleza (2), Cascavel, Mauriti, Campos Sales e Lavras de Mangabeira MA 4 Chapadinha, Colinas, Balsas e Amarante do Maranhão PB 3 Mamanguape, Sapé e Queimadas RN 3 Touros, São Miguel e Umarizal PI 3 Barras, Esperantina e Altos AL 3 Girau do Ponciano, Mata Grande e Maceió SE 2 Japaratuba e Aracaju

Sul (13)

PR 5 Maringá, Araucária, Cianorte, Cambé e Toledo RS 5 Caçapava do Sul, São Luiz Gonzaga, São Leopoldo, Porto Alegre e Gramado SC 3 Tijucas, Campos Novos e Mafra

Sudeste (27)

SP 12 São Paulo (Jardim Ângela e Cidade Tiradentes), Osasco, Santos, Diadema, Ribeirão Preto, Sumaré, Franco da Rocha, Cotia, Carapicuíba, São Vicente e Mauá MG 8 João Monlevade, Itajubá, Sete Lagoas, Caratinga, São João Nepomuceno, Belo Horizonte, Minas Novas e Bom Despacho RJ 6 Rio de Janeiro (Cidade de Deus e Complexo do Alemão), Magé, Belford Roxo, Teresópolis e São Gonçalo ES 1 Muniz Freire

Norte (12)

PA 5 Barcarena, Redenção, Tailândia, Alenquer e Viseu AM 2 Santo Antônio do Içá e Manicoré RO 1 Butiritis TO 1 Tocantinópolis AC 1 Feijó AP 1 Tartarugalzinho RR 1 Rorainópolis

Centro-Oeste (10)

GO 3 Cavalcante, Porangatu e Quirinópolis MT 3 Água Boa, Colniza e Canarana DF 2 Sol Nascente e Sobradinho MS 2 Paranaíba e Amambaí