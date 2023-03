Leila Pereira: das fotos com Bolsonaro ao ‘conselhão’ de Lula

A empresária Leila Pereira, presidente do Palmeiras e dona da Crefisa e das faculdades FAM, foi convidada pela gestão Luiz Inácio Lula da Silva e aceitou integrar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o chamado “conselhão”, um colegiado formado por representantes da sociedade civil que se reúne ocasionalmente e dá sugestões ao governo. A participação não é remunerada.

A aproximação chamou a atenção porque a empresária sempre foi próxima ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que é palmeirense e já esteve várias vezes no estádio do clube, o Allianz Parque, para acompanhar os jogos do time.

Em ao menos duas oportunidades, ela posou para fotos com o presidente e divulgou em suas redes sociais. No dia 2 de dezembro de 2018, quando havia acabado de ser eleito, Bolsonaro foi ao estádio ver o triunfo do Palmeiras sobre o Vitória por 3 a 2. O presidente eleito chegou a entrar no campo e a levantar a taça de campeão brasileiro que o time havia conquistado já na rodada anterior.

Nesse dia, Leila Pereira postou nas suas redes sociais. “Vejam só quem está por aqui. Bolsonaro é o primeiro presidente a acompanhar o jogo do Verdão no Allianz Parque. Foi uma honra colocar nossa faixa de decacampeão em nosso presidente Jair Bolsonaro”, postou.

A última vez foi em agosto de 2022, já durante a campanha eleitoral, quando ela voltou a postar foto com o presidente-candidato durante visita ao Allianz Parque — os dois assistiram a partida contra o Avaí juntos no camarote da dirigente. A cena provocou críticas de parte dos palmeirenses que acharam que o gesto poderia ser interpretado como um apoio do clube ao candidato em uma eleição bastante polarizada — Bolsonaro chegou a ouvir gritos de protesto no estádio.

A aproximação dela com Lula agora rendeu estranhamentos nas redes sociais. Além do passado bolsonarista, muita gente lembrou que ela é dona de um banco que cobra taxas de juros mais altas que a média do mercado exatamente no momento em que o governo petista se debate com a taxa praticada pelo Banco Central e enfrenta a resistência de instituições financeiras para reduzir os juros do empréstimo consignado a aposentados.