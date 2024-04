Justiça mantém na prisão mulher que levou tio morto ao banco

A Justiça do Rio de Janeiro decidiu nesta quinta-feira, 18, manter presa Érika de Souza Vieira Nunes, presa por levar o cadáver do tio, Paulo Roberto Braga, para fazer um empréstimo de 17.000 reais em uma agência bancária em Bangu, no Rio de Janeiro. Ela passou por audiência de custódia e responderá às investigações atrás das grades.

A advogada da mulher, Ana Carla de Souza Correa, disse a VEJA estar “indignada” com a decisão. De acordo com o que ela informou no processo, Érika não tem antecedentes criminais e possui endereço fixo. Ela é dona de casa e tem uma filha menor de idade sob os seus cuidados. Mesmo assim, a Justiça decidiu mantê-la presa preventivamente para “garantia de aplicação da lei penal e da ordem pública”.

A polícia autuou o caso como tentativa de furto e vilipêndio de cadáver, crimes cujas penas, somadas, chegam a onze anos.

O caso de Érika aconteceu na tarde de terça-feira, 16, e teve grande repercussão devido ao vídeo que mostra ela segurando a cabeça e aos mãos do corpo do tio para que ele assinasse o documento do empréstimo. A atendente do banco suspeitou que o homem não estava bem e acionou o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que constatou o óbito.

Continua após a publicidade

O laudo de necropsia afirma que não é possível cravar que ele já estava morto quando entrou na agência bancária. “O perito não tem elementos seguros para afirmar do ponto de vista técnico e científico se o Sr. Paulo Roberto Braga faleceu no trajeto ou interior da agência bancária”, diz o documento.

A causa da morte constatada foi “broncoaspiração do conteúdo estomacal e falência cardíaca”. No entanto, o corpo vai passar por exames toxicológicos para avaliar se houve intoxicação.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro está ouvindo testemunhas para entender detalhes sobre o episódio. Um motorista de aplicativo, que levou Érika e seu tio, Paulo Braga, no dia da morte, disse que o homem estava vivo e chegou a segurar na porta do carro antes de entrar.