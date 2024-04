Desembargador vota para condenar Moro na retomada de julgamento no TRE-PR

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) retormou nesta terça-feira, 9, o julgamento do senador e ex-juiz federal da Operação Lava Jato, Sergio Moro (União Brasil-PR) por crime eleitoral na campanha de 2022. Na retomada do julgamento, o primeiro a se manifestar foi o desembargador Julio Jacob Junior, que durante a exposição do seu voto, já disse que votará apela condenação. “Entendo haver prova robusta nos autos de que o acesso desmedido a recursos financeiros em favor do investigado Sergio Moro possui aspectos quantitativos aptos a desequilibrar a igualdade do pleito”, disse o magistrado. Ele também afirmou que o caso é idêntico ao da ex-senadora Selma Arruda, a “Moro de saias”, cassada pelo TSE em 2018 por abuso de poder econômico durante a pré-campanha.

Moro é acusado por duas siglas antagônicas, PT e PL, de abuso do poder econômico durante a pré-campanha de 2022, quando o ex-juiz federal queria, inicialmente, disputar a Presidência da República pelo Podemos — depois, migrou para o União Brasil e se candidatou a senador pelo Paraná. Acusação e Ministério Público dizem que, somando os gastos de campanha e pré-campanha, Moro estourou o teto de gastos para senador no Paraná, que foi de 3,5 milhões de reais na época.

Jacob Junior também argumentou em seu voto que Moro era um “sujeito oculto” nas despesas feitas pelo partido. “Não figurava como contratante, mas era o destinatário principal”, disse o desembargador, mencionando a existência da rubrica do senador em documentos apresentados no processo. Ele defendeu a aplicação do precedente de Arruda em nome da “manutenção da estabilidade da jurisprudência”.

Com o voto de Jacob Junior, o placar agora é de 3 a 2 em favor de Moro. O relator, Luciano Carrasco Falavinha, votou no primeiro dia de julgamento, em 1º de abril, pela absolvição do ex-juiz. Ele argumentou que “até as pedras sabem que o investigado não precisaria realizar pré-campanha para tornar seu nome popular”. Ele analisou as despesas de campanha de Moro uma a uma e concluiu que só 224 mil reais poderiam ser considerados como gastos de campanha — em contraposição aos mais de 2 milhões de reais apontados pelo Ministério Público em dezembro.

Dois dias depois, a divergência foi aberta pelo desembargador José Rodrigo Sade, que votou pela condenação do senador. O advogado, que já defendeu o ex-procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol, foi o último a ingressar na Corte, preenchendo a cadeira que estava vazia aguardando a indicação do presidente Lula. “Os demais candidatos não tiveram as mesmas oportunidades de exposição, o que, em um pleito bastante disputado, fez muita diferença”, disse Sade sobre os gastos da pré-campanha de Moro à Presidência.

Na segunda-feira, 8, o dia foi favorável a Moro, com os desembargadores Claudia Cristofani e Guilherme Frederico Hernandes Denz acompanhando o relator do caso e votando pela absolvição do ex-juiz. “Sergio Moro teria sido eleito por gastar muito mais do que os oponentes ou por outros fatos, como sua biografia? (…). Ou bem fica provado que ele só conseguiu o cargo por causa desse dinheiro a mais, ou a gente deixa as urnas decidirem”, disse Cristofani, única mulher na Corte.

Próximos passos

Quando todos os desembargadores terminam de votar, o resultado é certificado no processo, passo importante para que comece a correr o prazo de recurso. Tanto as siglas de acusação, PT e PL, quanto o Ministério Público e a defesa podem recorrer para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em Brasília, movimento que é aguardado nos bastidores. Depois do TSE, o caso ainda pode ir ao Supremo, mas as chances de reforma na Corte são baixas. O TRE-PR tem sete desembargadores.

O TSE pode tanto repetir o que aconteceu com Dallagnol — que foi absolvido no Paraná e cassado em Brasília — quanto manter a decisão favorável a Moro. Se antes a cassação do senador era dada como certa, agora não é mais. Além das articulações da direita para substituí-lo com nomes ainda mais próximos do bolsonarismo, há, nos bastidores do Planalto, a leitura de que tirar Moro da cadeira de senador pode fortalecê-lo politicamente.