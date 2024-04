Janja entra na briga de Elon Musk com Alexandre de Moraes

A primeira-dama Janja da Silva entrou na polêmica envolvendo o bilionário do setor de tecnologia Elon Musk, dono do X (antigo Twitter) e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. No sábado, em sua rede social, o empresário perguntou ao magistrado por que “tanta censura” no Brasil, em referência às decisões judiciais mandando bloquear perfis da plataforma, e ameaçou reativar contas que haviam suspensas por ordem do STF. O comentário mobilizou o bolsonarismo e foi desde então um dos assuntos mais comentados na internet. Em resposta, Moraes incluiu Musk no inquérito do Supremo que apura a atuação de milícias digitais.

“O anúncio de Musk de liberar contas que haviam sido bloqueadas por decisões judiciais é um desrespeito a uma decisão do Judiciário brasileiro. Esses perfis são utilizados para disseminar fake news, ódio e misoginia, e também para sustentar a tentativa de golpe do 8 de janeiro de 2023”, postou Janja em suas redes sociais, inclusive no X de Elon Musk.

A esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva completou. “Como o próprio ministro Alexandre de Moraes falou: redes sociais não são terra sem lei! E as plataformas, além de obedecerem às decisões judiciais de cada país, devem ser responsabilizadas pelos crimes cometidos dentro dela”.

Janja disse, ainda, que a postura de Musk é só mais uma tentativa de atacar a democracia brasileira e obter algum ganho com isso. “Volto a repetir que esse tipo de ação do X, além de ser uma ação coordenada contra a democracia, também é uma ação que visa lucro e o mundo civilizado não pode ficar de joelhos frente a essa articulação da extrema direita, que tenta corroer nossa sociedade”, escreveu.,

Pouco antes de Janja, o presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, havia ido na mesma direção ao lembrar a intentona golpista de 8 de janeiro e o papel fundamental que as redes sociais desempenharam na mobilização e organização dos manifestantes, que atacaram e depredaram as sedes dos Três Poderes. ” O inconformismo contra a prevalência da democracia continua a se manifestar na instrumentalização criminosa das redes sociais”, afirmou o magistrado.