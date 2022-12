Incêndio atinge loja da Havan em Vitória da Conquista (BA)

Um incêndio de grandes proporções destruiu parte de uma unidade das lojas Havan, em Vitória da Conquista, na Bahia. O fogo, que já foi controlado, começou por volta das 9h30 desta quarta-feira, 27.

Após o combate às chamas e o trabalho de rescaldo, feitos pelo Corpo de Bombeiros, as causas começarão a ser apuradas.

Em, nota a empresa disse que o incidente ocorreu enquanto a loja estava fechada. Funcionários do local, no entanto, afirmaram que as chamas começaram após a abertura do estabelecimento. Não há relatos de feridos.