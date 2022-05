Haddad lidera, e França e Tarcísio empatam em segundo lugar em SP

O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) lidera a corrida ao governo de São Paulo, com 29%, seguido pelo ex-governador Márcio França (PSB) e pelo ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), que estão empatados em segundo lugar com 15% das intenções de voto, segundo pesquisa feita pelo instituto Real Time Big Data entre os dias 20 e 21 de maio e divulgada nesta segunda-feira, 23.

Na sequência, aparecem o governador Rodrigo Garcia (PSDB), com 7%, e quatro candidatos com 1%: Vinicius Poit (Novo), Felício Ramuth (PSD), Abraham Weintraub (PMB) e Elvis Cezar (PDT). Os candidatos Altino Júnior (PSTU) e Gabriel Colombo (PCB) não pontuaram. Outros 18% declararam voto branco ou nulo e 12% não sabem ou não responderam. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos.

Já no cenário em que França abre mão da disputa — como pretende o PT –, os seus votos se distribuem de forma equilibrada entre os três principais concorrentes: Haddad iria para 33%, Tarcísio aumentaria suas intenções de voto para 20% e Garcia chegaria a 10%.

E num cenário sem Haddad, como seria o desejo do PSB, França cresce para 27% e Garcia vai para 9%, enquanto Tarcísio permanece no 15%.

Num segundo turno, Haddad empataria com França (33% a 33%), venceria Tarcísio com 35% a 27% e Garcia por 36% a 21%. França também venceria Tarcísio (37% a 24%) e Garcia (42% a 17%). O ex-ministro só venceria num improvável embate contra Rodrigo Garcia no segundo turno, por 26% a 18%.

A vantagem petista é bem menor na pesquisa espontânea, quando o entrevistador não nomeia as possibilidades de voto. Nesse caso, Haddad teria 9% contra 7% de Tarcísio, 4% de França e 1% de Garcia. Nesse cenário, João Doria (PSDB) também aparece com 1%.

A rejeição de Haddad, por outro lado, é a maior de todas: 49%. Ele é seguido por Weintraub (44%), Freitas (36%), Garcia (34%) e França (33%).

Senado

A pesquisa também testou diferentes cenários para o Senado de São Paulo. No principal, José Luiz Datena (PSC) lidera a disputa com 29%, seguido por Sergio Moro (União Brasil) com 20%, Marcio França com 16%, Janaína Paschoal (PRTB) com 6%, Aldo Rebelo (PDT) com 2%, Nise Yamaguchi (PTB) com 2%, Professor Hoc (Podemos) com 1% e Ricardo Melião (Novo) com 1%. São 13% de brancos/nulos e 10% que não sabem ou não responderam.

Datena lidera todas as simulações em que seu nome aparece, inclusive em duelos contra Fernando Haddad. No único cenário sem o apresentador, Haddad aparece com 33%, na frente de Paulo Skaf (Republicanos), que tem 14%, e Janaína, que cresce para 9%.

A pesquisa ouviu 1.500 pessoas por telefone e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº SP-05693/2022.